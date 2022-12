“Resultó muy perra”: Jessi Uribe aclara el significado de su nueva canción

El tema que se estrenará el próximo 18 de junio y que lleva por nombre ‘Resultó muy perra’ se trataría de una canción de desamor. Recientemente, ambos cantantes compartieron a sus seguidores algunas imágenes previas de lo que sería su nuevo éxito musical.

Muchos de los seguidores de los artistas celebraron su unión, sin embargo, también llegaron muchos comentarios con críticas, pues tildaron el nombre de machista y denigrante. Ante las críticas, Carin, invitó a las personas a escuchar la canción para entender lo que realmente quieren expresar con este título.

Publicidad

“Les quiero presumir la clase de palo que vamos a lanzar mi compa Jessi Uribe y su servidor, este 18 de junio: ‘Resultó muy perra’, resultó muy perra... muy perra mi suerte. Me dejó solito”, cantó León.

Con el anuncio de la canción, el cantante mexicano tuvo que salir a explicar el porqué del nombre, pues estaba siendo atacado en redes. “No se trata de una mujer el ‘resultó muy perra’. Hay que ver todo el cuadro pa’ entenderlo”, aseguró.

Por su parte, Jessi Uribe tuvo que limitar los comentarios de la publicación en la que promociona el estreno de su próximo éxito. En las últimas horas el cantante respondió algunas a preguntas en sus instastories, una de ellas le cuestionaba el nombre de su canción.

Publicidad

“Teníamos varios títulos. Eran ‘Mi perra suerte’, ‘Me trae dolido’ y ‘Resultó muy perra’. Ganó ‘Resultó muy perra’… no es ninguna grosería hacia ninguna mujer”, afirmó.

Aunque no se conoce mucho de la canción completa, en el fragmento que se publicó Carin León en redes se le escucha cantar, “le hice mil detalles, cumplí mi promesa. Le importó nadita, salió por la puerta, no sirvió de nada cantarle canciones, me dejó sin besos, y sin emociones…”