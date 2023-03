Romeo Santos: la curiosa vida de altibajos del máximo exponente de la bachata

Si te hablamos del actor Anthony Santos posiblemente no tengas ni idea de quién se trata, pero si decimos "el cantante Romeo Santos" tal vez ya tengas más idea de quien es esta persona; pues el artista bachatero se dio a conocer en el mundo gracias a su nombre artístico y a las canciones que lo lanzaron al estrellato con la agrupación Aventura.

El reconocido cantante de bachata nació producto del matrimonio de una pajera humilde conformada por una puertorriqueña llamada Lidia, quien era ama de hogar, y su padre es un dominicano llamado Francisco Santos, quien trabajaba en la construcción.

De esta relación nacieron dos hijos, una niña y un niño, este niño con los años terminaría siendo conocido en el mundo como 'El rey de la bachata'.

Anthony Santos nació en el barrio el Bronx, de Nueva York, el 21 de julio de 1981 y se crió durante toda su niñez y adolescencia bajo la cultura latina.

Publicidad

A medida que iba creciendo iba despertando su pasión por la música y con tan solo 14 años Anthony formó una agrupación musical junto a su primo Henry y otros dos amigos, que llamaron 'Los Tinellers de la Bachata'. Gracias a su dedicación lograron grabar su primer disco que resultó exitoso.

Su trabajo en agrupación daba frutos y comenzaba a tomar reconocimiento por lo que a los 16 años Anthony Santos decidió dejar sus estudios para dedicarse del todo a la música.

Y tras el lanzamiento de la canción 'Todavía me amas', del álbum We Broke the Rules, el artista comenzó a ser reconocido por seguidores como 'Romeo', luego de que en dicha canción el artista hiciera una mención a este personaje.

Publicidad

Por eso, para posicionar su reconocimiento el artista adoptó como nombre artístico 'Romeo Santos' y, tras lograr ser el vocalista principal de la agrupación, le cambió el nombre a 'Aventura'.

La agrupación bachatera escalaba rápidamente en el mundo de la música y Romeo ya acariciaba la fama; pero al mismo tiempo su vida personal presentaba situaciones inesperadas, pues con tan solo 19 años el cantante se enteró que su novia estaba embarazada; esto lo llenó de temor y lo llevó a tomar una decisión inmadura que con el tiempo lo llevó a reflexionar.

Pues Romeo terminó la relación con su novia para no hacerse cargo de la criatura que venía en camino y continuar dedicándose 100% a la música que lo catapultó al estrellato a nivel mundial.

"No fue planeado y me impactó tanto que huí como un cobarde. Sentía que era un niño teniendo otro niño y me alejé. Fui poco hombre, lo confieso, no quería reconocer que tenía un hijo y me avergüenzo de eso porque había una criatura inocente que no tenía la culpa de lo que había sucedido", dijo Romeo en una entrevista.

Publicidad

El artista reconoce que se trató de una decisión producto del miedo, la desesperación y la inmadurez, algo que le costó perderse los dos primeros años de vida de su hijo, pues luego de terminar el noviazgo no volvió a saber nada de la mujer y su bebé. Sin embargo, luego de dos años el sentimiento de culpa y el instinto de padre lo llevó a reflexionar y querer enmendar su vida, por lo que volvió a buscar a su exnovia.

La relación amorosa no se restableció, pero el cantante comenzó a responder por su hijo llamado Alex Damian Santos, quien creció con una figura paterna y disfrutando del amor de sus padres, pese a que cada uno ya tiene un hogar.

Romeo Santos se casó con una joven puertorriqueña llamada Samanta Medina, pero en medio del crecimiento de su carrera artística la relación no funcionó y años más tarde se separaron.

Publicidad

Años después el cantante confirmó su relación con una mujer llamada Francelys Infante con quien en 2019, y tras ocho años de noviazgo, tuvieron su primer hijo a quien llamaron Valentino; a comienzos del 2021 nació Solano y el 14 de febrero de este 2023 nació el cuarto hijo de la pareja a quien llamaron Milano.

Actualmente se destaca como solista luego de que en 2011 se separara de la agrupación Aventura y continuara sumando éxitos bajo el nombre artístico de 'Romeo Santos'.

La fama ha llegado a posicionarlo como el 'Rey de la bachata' y el máximo exponente de este género en el mundo gracias su melodiosa y particular voz que le ha permitido además grabar varios éxitos a duo con reconocidos artistas.