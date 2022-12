Romeo Santos se metió en LÍOS por su última canción

La canción 'Perjurio' de Romeo Santos armo una polémica en redes sociales. La letra que narra la relación sexual entre un hombre con una menor de edad consternó a muchas personas.



"Me aproveché de tu inocencia, disfruté de tu pureza, te quité lo más valioso", dice un fragmento de la polémica canción.

El artista no se ha pronunciado al respecto ni ha respondido a las fuertes acusaciones de varios usuarios en redes sociales.

Hola vieron la nueva canción de Romeo Santos? Estoy por vomitar del asco y terror pic.twitter.com/48WOEUXsIM — bel 🌻 (@dontstayquixt) February 26, 2018

"Que puto asco de canción, como le permiten hacer una alusión clarísima a una violación", comentó otra mujer a través de Twitter.

Las criticas surgen después de otro hecho del artista que consternó en redes sociales. Durante un concierto tomó la mano de una de sus seguidoras para tocarle sus genitales.



Letra Perjurio:



A quien le miento al pretender hacerme el serio



Soy un ladrón sin robar ningún objeto



Violé tu piel y tu nobleza los más puro



Por una noche de placer es un perjurio



Me aproveché de tu inocencia



Disfruté de tu pureza



Te quité lo más valioso



Dios me quiera perdonar



Te vendí miles de sueños



Pajaritos en el aire



Los demonios me tentaron



Y ahora no te puedo amar



Ya, ya no te vuelvo a llamar



Esta es la cruda verdad



Tenga entusiasta llevarte a la cama



Saltando tu virginidad



Sé que me vas a odiar



Juro no fue personal



Deseaba probar de tu cuerpo



Caíste en mi trampa



Antojo sexual



18 primaveras ibas a cumplir



Doncella ahora me arrepiento