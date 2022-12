¡SIN ropa interior! Angélica Blandón POSÓ para sus seguidores en redes sociales

La actriz colombiana Angélica Blandón publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía sin calzones que dejó a más de uno sin respiración.

"No me tientes que, si nos tentamos, no nos podremos olvidar”, una frase de Mario Benedetti, fue la que quiso utilizar Blandón para que acompañara su imagen.

En la publicación se muestra con un brasier blanco y una de sus manos tapando sus partes íntimas.

“Eres una diosa”, “hermosa, te admiro mucho”, “Espectacular”, fueron algunos de los comentarios que más se vieron en el post de la actriz colombiana.

Sin embargo en ocasiones anteriores también ha dejado ver sus atributos

