Video: Ana del Castillo estalló contra hombre que la manoseó al salir de un concierto

Ana del Castillo es una de las artistas de música vallenata más reconocidas que hay en el país y quien ha tenido un fin de año con mucho trabajo, pues ha brindado varios conciertos en diferentes lugares.

Durante sus presentaciones la mujer vive momentos únicos con sus fans y otros un tanto incómodos, como lo que le ocurrió hace poco cuando salía de dar un show.

Por medio de las redes sociales se viralizó el momento en el que Ana del Castillo iba caminando junto a sus escoltas y en medio de la multitud ella sintió que alguien le tocó la cola.

En la filmación quedó claro que la artista, al parecer, se dio cuenta de quien fue pues sin mediar palabra lo enfrentó, sin embargo, algunas personas que estaban cerca evitaron que la situación se saliera de control.

Algunas horas más tarde y un poco más calmada, Ana del Castillo se grabó y contó lo que vivió en ese momento. En el video se le escucha decir a la cantante: "Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andaba con una buena actitud, y sí fue el hombre que me tocó el jopo porque cuando me lo tocó yo le agarré la mano y lo 'zarandié' pa´que sea serio, porque sí, uno sí merece respeto".

Aprovechó para mandarle un mensaje aquellas personas que la critican: "Y veo comentarios de personas que dicen que 'si es culpa de ella...', y veo que no ha cambiado ese machismo, pero no importa. La única que dice groserías soy soy, la única que pelea soy yo, la única que se tira un pedo soy yo, porque estamos en un mundo de perfectos, porque aquí nadie hace nada".

"Y si me vuelven a agarrar el jopo vuelvo y lo jodo, muchas gracias Colombia, no tengo más nada que decir", finalizó diciendo Ana del Castillo.

