Video: JURADOS de concurso de baile casi hacen LLORAR a Greeicy Rendón

Los ensayos, la dura vida alrededor de su carrera ha hecho que Greeicy Rendón haga esfuerzos sobrehumanos para ensayar sus rutinas en 'Mira quién baila'.



Luego de su última presentación en el concurso,

los jurados exaltaron el talento de la colombiana y esto la emocionó profundamente.

"Menos mal no tienes tiempo para ensayar", la introducción del conductor del programa para que los jurados alabaran las capacidades de Rendón.

"Creemos en tí, regresó esa Greeicy encantada, enamorada y comprometida", dijo Lola Cortés. Por su parta Dayanara Torres le expresó toda la admiración a la cantante: Me quito el sombrero (...) con todo lo que tienes, lo que has hecho... me encantó.



Sin duda Greeicy está llevando su talento a otro nivel.

La cantante escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje al respecto: “Pudo haber sido mejor” una frase que constantemente tenemos los artistas en la cabeza, porque por ser artistas y por el arte no tener límites siempre estaremos a prueba

