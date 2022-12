Videos: J Balvin bailó por las calles de Nueva York para promocionar su canción ‘Qué más pues?'

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin , está promocionando su más reciente sencillo ‘¿Qué más pues?’, el cual grabó en las calles de Nueva York, donde apareció moviendo las caderas hasta en el transporte público.

En los videos compartidos por el artista a través de sus redes sociales, se puede ver al hombre frente a un posta bailando sensualmente y en otros en el metro de Nueva York .

De hecho los videos ya son tendencia, pues varios de sus seguidores replicaron el baile y también lo difundieron por redes con la etiqueta del nombre del que parece ser el nuevo éxito de Balvin.

Cabe mencionar que hubo personas que lo criticaron, pues no podían creer porque el artista se movilizó en transporte público y no en sus lujosos vehículos. Sin embargo, a él no le importó y confesó que lo hizo debido al terrible tráfico de la ciudad.

Asimismo, agregó que de paso aprovechó para tomarse fotos con sus seguidores y compartir tiempo con ellos.

Y aunque no ha sido revelada la fecha de su nuevo sencillo, ya son muchos los admiradores que están esperando con ansias este nuevo tema.

Es de destacar que J Balvin fue reconocido como uno de los artistas más escuchados del mundo en la plataforma digital Spotify.