Will Smith tiene una hija ‘sin curvas’ y él está muy ORGULLOSO de eso

El estereotipo de la mujer voluptuosa y curvilínea siempre va a estar en el top de características señaladas como las cualidades que debe tener toda mujer bella. Tanto así que son miles las mujeres que recurren a doloras cirugías para tener el ‘cuerpo perfecto’.

Y quienes no tienen como operarse viven acomplejadas con su figura incluso si tienen el dinero. Es el caso de Willow, la hija de Will Smith, quien mucho tiempo estuvo desconforme con su cuerpo por no tener curvas.

Precisamente de eso habló en ‘Red table talk’, programa transmitido a través de Facebook que conduce junto a su madre y abuela.

“Yo he vivido en carne propia lo que no es tener curvas y que las chicas con curvas siempre reciban más atención de los niños que me han gustado”, explica la joven.

Contó que esa situación la hizo pasar por momentos de inseguridad y llegó a sentir poco deseada. “Entonces comienzas a preguntarte, ¡¿no soy deseable?’, ‘¿El aspecto de mi cuerpo no le gusta a la sociedad?”, complementó.

Will Smith está orgullos de tener una hija sin curvas... ¡es bella! pic.twitter.com/rw5y7dQyHd — Qué tal esto (@CorreDile) June 6, 2018

En el programa reveló detalles de una conversación que tuvo con su padre respecto al tema. “Él me dijo que estaba tan feliz de que, ya sabes, de que no tenga curvas porque los hombres miran a las chicas”.

Además, el actor agregó: “Los muchachos mirarán más tu cerebro si no eres curvilínea”. Esas palabras hicieron pensar diferente a Willow y dejó de lado las inseguridades que algún día de su delgado cuerpo.

