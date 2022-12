¡Yeison Jiménez se convirtió en PADRE! Conoce a su hija Thaliana

Yeison Jiménez anunció en redes que se convirtió en padre. La fotografía sorprendió a la mayoría de su fans, pues el artista no comparte detalles de su vida personal.



“¡No sé qué decir! Tenerte en mis brazos escucharte y ver tus ojos solo me dejan algo claro en la vida: Dios existe, está más vivo que nunca. Jamás me ha soltado de su mano y hoy me sigue premiando”, comentó.

Es tanta la felicidad que lo embarga que quiso presentarle a sus seguidores a la bella Thaliana Jiménez Restrepo.



Y para hacerlo, escribió un emotivo mensaje para ella.



“Hija, yo declaro que serás luz para la humanidad, que estás llena de bendición y de vida y que has venido al mundo a traerme eso que tanto me faltaba”, concluyó.

