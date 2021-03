Bogotá tendrá pico y placa en Semana Santa: conoce los horarios, excepciones y multas

La medida de pico y placa continúa vigente en Bogotá durante Semana Santa . Por eso, es importante que tenga en cuenta en que horarios y condiciones se aplicará para que evite ser multado.

La administración Distrital no hizo cambios en la medida para la Semana Mayor, por lo tanto habrán tres días en los que los vehículos particulares tendrán pico y placa y cuatro en los que no. Mientas que los transportes de servicio público seguirán con el pico y placa por días, a excepción de los taxis y el servicio especial.

Asimismo, cabe recordar que la capital del país tiene toque de queda nocturno debido a la Semana Mayor. Así que, para evitar multas y sanciones, debe tener en cuenta que el pico y placa para los carros particulares funciona de lunes a viernes (excepto cuando es un día festivo), continuará de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.

Pico y placa para los carros particulares:

Lunes | 29 de marzo | placas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9.

Martes | 30 de marzo | placas terminadas en número par 0, 2, 4, 6 y 8.

Miércoles | 31 de marzo | placas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9.

Jueves | 1 de abril | no hay pico y placa por ser día festivo.

Viernes | 2 de abril | no hay pico y placa por ser día festivo.

Sábado | 3 de abril | no hay pico y placa el fin de semana.

Domingo | 4 de abril | no hay pico y placa el fin de semana.

Pico y placa para el servicio público:

Lunes | 29 de marzo | placas terminadas en 5 y 6.

Martes | 30 de marzo | placas terminadas en 7 y 8.

Miércoles | 31 de marzo | placas terminadas en 9 y 0.

Jueves | 1 de abril | no tienen pico y placa por ser día festivo.

Viernes | 2 de abril | no tienen pico y placa por ser día festivo.

Sábado | 3 de abril | placas terminadas en 5 y 6.

Domingo | 4 de abril | no tienen pico y placa los domingos.

Excepciones:

Los únicos vehículos que no cumplen el Pico y Placa serán el personal de salud, las personas que tengan carros eléctricos e híbridos y las personas que pagan el valor de $ 2'066.200 de pesos para usar el carro durante seis meses sin restricción horaria y finalmente los que usan su automóvil de manera compartida. Es decir, los que van con 3 o más ocupantes no tienen restricción.

Multa por incumplir el pico y placa:

Los ciudadanos que no acaten la restricción pagarán una multa de 438.000 pesos.