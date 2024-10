VIDEO: joven pierde la vida tras imprudencia de conductor en Bogotá

Las imprudencias viales siguen costando la vida a personas y las autoridades no encuentran más estrategias para mitigar este tipo de conductas que, una vez más, le costaron la vida a una joven motociclista enBogotá .

El accidente tuvo lugar en la carrera séptima con calle 150, sentido sur norte, donde la imprudencia de un conductor de un vehículo blanco terminó constatándole la vida a la joven motociclista.

¿Cómo fue el accidente en el que falleció motociclista en Bogotá?

Cámaras de seguridad del sector captaron la secuencia de eventos que terminaron en el fatal accidente. En ella se puede ver un carro blanco que se encuentra mal parqueado a un costado de la vía, justo en la mitad de la curva que hay en la carretera.

Un bus blanco transitaba en el carril central y se acerba justo al lado del carro. En ese momento la motociclista se dispuso a pasar por en medio del carro blanco y el bus, con espacio suficiente para hacer la maniobra, la cual incluso pone en riesgo su vida.

Sin embargo, lo que ocasionó su fallecimiento fue que en el momento en el que pasaba por el lado del vehículo mal parqueado, el conductor abrió la puerta sin percatarse de si venían carros o motos, y termino impactándola, arrojándola al piso.

Desafortunadamente, en ese preciso momento pasaba el bus que terminó atropellando a la joven, causándole la muerte en el lugar. Quedando en evidencia la imprudencia del conductor, quien adema de estar mal parqueado, termina empujando a la joven con su maniobra.

#FATAL. Accidente en la cr Av 7ma con cl 150, de Bogotá, sentido sur/norte en que lamentable/ muere motociclista. Dueño de veh/particular malparqueado abre la puerta sin percatarse que se aproximaba motocicleta que choca y cae bajo llantas de bus escolar.



🚨 MAS 👉… pic.twitter.com/tGsKfZhCh0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) October 15, 2024

En redes sociales muchos internautas comentaron el desafortunado video, el cual ya se ha viralizado, la mayoría haciendo énfasis en la imprudencia del conductor: "El culpable es el vehículo estacionado. La moto no puede adivinar si va a abrir la puerta, lo que puede hacer es esquivar el carro", "Y por qué carajos andan entre carriles. La línea blanca no es un carril", "Es culpa de ambos, el uno por abrir la puerta donde no debe y sin mirar retrovisores y el otro por culebrear entre vehiculos".

