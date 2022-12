El ABC de todo lo que debe saber y esperar del SISMO que sacudió hoy al país

Durante la mañana de este 26 de enero se registró un temblor en el país con epicentro en el Volcán Nevado del Huila. Su profundidad fue de 8.8 kilómetros y hasta este momento se han registrado alrededor de 1211 replicas en zonas aledañas.

Una de las preocupaciones latentes es si el volcán presentará algún tipo de actividad anormal, pero de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, "estos eventos no se localizan debajo del edificio volcánico y no han afectado otros parámetros del monitoreo, por lo que no se ha modificado el nivel de actividad del volcán que continúa en amarillo o nivel III".

El sismo se sintió en la capital del país, pero también en otras ciudades como Florencia (Caquetá), Popayán, Soacha, Neiva (Huila), Mocoa (Putumayo), Armenia (Quindío), Pereira, Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Ibagué, Planadas, Cali, Palmira, entre otras. Además, se han reportado daños en viviendas, vidrios rotos y caídas de roca en el municipio de Páez.



NO ES POSIBLE PREDECIR UN SISMO https://t.co/wsZjkSxzkb — Servicio Geológico (@sgcol) October 31, 2016

Y aunque han salido a la luz muchos informes alentadores, una de las malas noticias tras este día fue la muerte de una mujer de 64 años. Según el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el departamento del Tolima, Elizabeth Cardozo sufrió un infarto cuando se presentó el movimiento de tierra.

Por ahora, los usuarios de redes sociales siguen de cerca los boletines del Servicio Geológico Colombiano y también comparten cómo vivieron los angustiosos momentos durante el temblor que tuvo lugar sobre las 7:30 am:



Y así se movió mi ranchita en un piso 15 en Bogotá. Puto temblor tan miedosos. Y largo. pic.twitter.com/bTpnpkC0ut — José Alberto Mojica (@JoseaMojicaP) January 26, 2019