Cierran estación de TransMilenio de Calle 72 por paquete sospechoso

Las autoridades policiales de Bogotá activaron un protocolo de seguridad al recibir el reporte de un paquete sospechoso abandonado en la estación de TransMilenio de la avenida Caracas con calle 72. La presencia de la maleta sin dueño generó preocupación debido a la posibilidad de que pudiera contener materiales explosivos o peligrosos. Ante esta situación, los miembros de la policía antiexplosivos llegaron al lugar para llevar a cabo la verificación correspondiente.

Durante la verificación, se aplicaron procedimientos especializados para determinar si el paquete contenía algún tipo de explosivo o sustancia peligrosa, tal como lo informó la Policía en sus redes sociales.

Cierre Temporal de la Estación

Como medida de precaución, las autoridades decidieron cerrar temporalmente la estación calle 72 del sistema TransMilenio. Esta medida se tomó con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y de evitar cualquier riesgo potencial. Durante el tiempo en que la estación permanezca cerrada, se recomienda a los ciudadanos evitar transitar por esta zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

Comunicado de TransMilenio

TransMilenio , el sistema de transporte masivo de Bogotá, también emitió un comunicado oficial en respuesta a este incidente. En el comunicado, se informó que, por motivos de seguridad, se evacuó la estación Calle 72 en la troncal Caracas.

Afortunadamente, la verificación concluyó que el paquete no contenía ningún material explosivo. Como resultado, se determinó que no había peligro inminente para la seguridad pública. Tras la confirmación de que no existía riesgo, se procedió a levantar las restricciones y a reanudar las operaciones de TransMilenio.