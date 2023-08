TransMilenio cierra estaciones y cambia rutas: estos son los cambios en el sistema

La empresa de transporte público de Bogotá, TransMilenio continúa realizando ajustes para lograr cumplir con el objetivo de movilizar a millones de pasajeros a diario, en medio de las muchas dificultades que enfrenta como los colados, que alteran las cifras oficiales de ingresos y colapsan los servicios, especialmente en horas pico.

Y es que debido a los reportes de estaciones colapsadas y servicios de buses que no dan abasto, en comparación con el número de usuarios de TransMilenio, la empresa decidió hacer unos ajustes en sus rutas y en horarios de recorridos.

Es por esto que a partir de este mes de agosto comenzaron a aplicar cambios de horarios en algunos servicios que son los más usados en horas pico, esto, con el fin de descongestionar buses y estaciones, garantizando la movilidad para los usuarios.

Según la información ofrecida por TransMilenio, se trata de cuatro de las rutas troncales más usadas a diario en el sistema: C17, H17, C30 y G30.

Así quedarían los nuevos horarios de rutas de TransMilenio

C17

Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 4:00 a.m. a 3:00 p.m.

H17

Lunes a viernes de 4:30 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

C30

Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

G30

Lunes a viernes de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 3:00 p.m.

Pese a que todo consiste en una reorganización por parte de TransMilenio, estos cambios han generado contratiempos en usuarios que expresan molestias por los cierres de algunas estaciones y demás dicen que "de todos modos los viajes continúan siendo demorados y las estaciones colapsadas".

¡Atención comunidad usuaria!



Mañana 29 de julio los servicios C17-H17 y C30-G30, tendrán ajustes en sus horarios de operación.



Conoce más en el siguiente link ➡️ https://t.co/27rYm0YBvx pic.twitter.com/RDIckAmklH — TransMilenio (@TransMilenio) July 28, 2023