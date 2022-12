¿Cómo lucir BELLA sin una gota de MAQUILLAJE?

Muchas mujeres creen que estar con demasiado maquillaje, les ayudará a verse mejor. Aunque para nadie es un secreto que ayuda a resaltar atributos del rostro, apostar por la naturalidad siempre será una excelente carta de presentación.

Publicidad

Estos consejos te servirán para lograr los resultados que siempre has querido:

1. Hidrata tu piel todos los días

Para lucir una piel radiante sin base ni polvos debes es hidratarla muy bien. Una crema hidratante ayudará a evitar la sequedad y tomar suficiente agua, durante el día, serán clave para mostrar un rostro saludable.

Publicidad

Publicidad

2. Usa protector solar todo el tiempo

Los efectos de los rayos UV pueden provocarte quemaduras, arrugas, flacidez y manchas. No tienes excusa para que no se convierta en un hábito. Seguido de la crema hidrantate debes aplicar un buen bloqueador.

Publicidad

3. Limpia el rostro todos los días

Publicidad

Debes tener claro que una rutina de limpieza al final del día hará la diferencia, no importa si tienes maquillaje o no. No hacerlo te provoca obstrucción de poros, manchas en la piel y acumulación de bacterias.

Publicidad

4. Cejas perfectas:

No hay nada peor que una mujer con las cejas mal definidas y sin forma. Tus cejas deben estar acorde a la forma de tu rostro. Si no sabes cómo ¡ni lo intentes! visita a un profesional para que la depilación sea la correcta.

Publicidad

5. Destaca tus pestañas

Publicidad

Resaltar tus pestañas sin maquillaje es muy fácil. Aplica vaselina todas las noches antes de dormir. Así estarán hidratadas y a su vez estimularás su crecimiento. Durante el día puedes rizarlas para darles mayor protagonismo.

Publicidad

6. Dormir ocho horas es lo ideal

Es clave para eliminar ojeras, bolsas en los ojos y envejecimiento prematuro si no lo haces tu piel nunca lucirá fresca. Cuando duermes la piel entra en un proceso de reparación y descanso de agentes ambientales.

Publicidad

7. Hidrata y pinta tus labios

Publicidad

Un truco muy fácil, según Cromos , es aprovechar el momento cuando lavas tus dientes para cepillar también tus labios suavemente en forma circular. Te ayudará a remover las células muertas. Además, un poco de vaselina o crema de cacao les dará un toque de brillo, estarán hidratados y así podrás evitar grietas.

Publicidad