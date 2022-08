Como rin de boxeo: Agentes de tránsito y un motociclista se fueron a los golpes

En un video que se ha viralizado en las redes sociales, se puede ver como un motociclista 'salido de casillas' ataca a puños a un a un agente de transito, por que le pidieron que se detuviera cuando se movilizaba por un carril que no le correspondía.

El hecho ocurrió cerca a la Torre de Cali, en la capital del Valle del Cauca, justo donde esta ubicada una estación del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente.

Publicidad

“Se abordo al ciudadano y se le hizo la orden del pare, cuando él se detuvo, yo tenía la mano estirada, el señor se golpeó, me tiró la moto, siguió derecho, dejando el vehículo más adelante; después se devolvió y vino a agredirme”, expresó inicialmente Deivy Rincón, agente de tránsito.

De acuerdo al testimonio del agente, ante el comportamiento intolerante del hombre, él se vio en la necesidad de defenderse

“La verdad, yo levanté mis manos para que no me tirara y, como todo ser humano, traté de defenderme para que no me golpeara”, acotó.

Publicidad

Cabe resaltar que la situación se generó cuando los funcionarios realizaban un operativo para despejar el espacio público ya que varios motociclistas tenían sus vehículos estacionados en un andén peatonal, y a su vez, uno de ellos estaba transitando por una zona que no debía.

De acuerdo a un informe de la Secretaria de Movilidad de Cali, los casos de agresión hacia los agentes de tránsito han aumentado notoriamente, pues desde inicios de este año hasta la fecha, se han registrado alrededor de 20.

Publicidad

#Noti90 En las últimas horas se volvió a registrar una nueva agresión contra un agente de tránsito en Cali. Los uniformados piden mayor acompañamiento por parte de la Policía. pic.twitter.com/82A504XBxF — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) August 18, 2022

Te puede interesar: