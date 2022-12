“Creo que NO voy a tener más hijos”: Lady Yuliana , 'La Diva de la Música Popular’

En la segunda parte de UnDíaCon, Lady reveló cuál ha sido su mejor experiencia siendo mamá, la forma de calentar antes de subir al escenario y tuvimos la oportunidad de hablar con su esposo, quién trata de acompañarla a sus conciertos.

Publicidad

Para la cantante ser mamá es “la experiencia más linda que tengo, saber que mi hijo llega para enseñarme, porque todas sabemos que no hay un libro que nos prepare para desenvolvernos en tan grandiosa labor”, aseguró Lady, mamá de Gabriel su pequeño de cuatro años.

Además, Lady dijo que no quería tener más hijos “hermanitos por ahora no, creo que no voy a tener más hijos a menos que Dios diga que voy a tener otro”.

Publicidad

Su esposo Henry Escobar afirmó que Yuliana es una “mamá que le enseña, lo corrige todo el tiempo, yo creo que soy un poquito más alcahueta y como esposa es la alegría de la casa”.

Publicidad

El concierto estuvo cargado de mucha música, baile y una grandiosa voz que por más de una hora deleito a los espectadores.

El día terminó con una deliciosa cena en compañía de sus músicos.

Publicidad

Así es #UnDíaCon Lady Yuliana ‘La Diva de la Canción Popular’ quien se caracteriza por su humildad y sencillez.