Cuestionan a INFLUENCERS que divulgan los actos de caridad que hacen

Un hilo creado por el usuario @9000x en Twitter publicó un álbum con fotografías de influencers que han hecho caridad, pero que acostumbran a subir las fotografías a redes sociales.

Para muchos no se cumple el dicho "que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha", pues se trata de un acto de vanidad más que de caridad. Sin embargo, para otros no constituye un acto reprochable, pues lo importante es ayudar a los más necesitados.

Estos son algunas fotos de influencers que han publicado los actos de caridad que hacen y los comentarios a favor y en contra de esta práctica.

Influencers sin fronteras 🙏



[ Abro Álbum ] pic.twitter.com/5EjIWvsg6W — 108 (@9000x) July 8, 2019

Esta muy temprano para odiar a la humanidad o ya puedo hacerlo con toda libertad? — Rubia Monocromática (@Lika_Drumer) July 9, 2019

La de adoptar un negrito se paso de calidad jajajaja — Juan Orozco ⚽️ MFC💙 (@juanckrlos) July 9, 2019

Que,horror estos influencers , dan pena ajena, y ahora con el cuento de qué esto es una carrera🥊 — luzstella (@lucestella1003) July 9, 2019

Q necesidad tiene de publicar las buenas obras q hace; se ve forzado y fingido. Es mejor hacer todo en silencio, da mucha más paz y satisfacción. — Johanna Correa (@correaajm1980) July 9, 2019

