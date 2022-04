Delincuente que roba y viola a mujeres en el sur de Bogotá en buscado por 'cielo y tierra'

Autoridades en Bogotá buscan hasta 'debajo de las piedras' a un peligroso hombre, que, según denuncian, roba y viola a mujeres en el sector de Arborizadora Alta, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital.

La más reciente víctima del criminal, dio la descripción del agresor sexual en serie y dio a conocer que debido a la trágica experiencia que sufrió decidió devolverse a su natal Barranquilla, pues había llegado a buscar un mejor futuro y esto no se pudo concretar.

Publicidad

"En el trayecto de camino, fui abordada por un hombre de tez morena, un poco más alto que yo, con un cuchillo en la mano. Se me abalanzó y me exigió mi celular. No opuse ninguna resistencia. Se lo entregué e inmediatamente empezó a exigirme dinero, cosa que en el momento no tenía. Me obligó a acompañarlo a cierto lugar, un poco más alejado, oscuro, donde termina abusando de mí", contó la víctima.

“Bajé hasta el CAI, les conté a los policías, enseguida salieron dos en una moto a dar una vuelta por el lugar. Inclusive, estando allá en el CAI, uno de ellos dice ‘eso tiene que ser el negro de allá arriba’”, señaló.

Publicidad

La víctima, oriunda de Barranquilla, arribó a Bogotá por una oportunidad laboral, pero ahora solo desea regresar a su ciudad natal.