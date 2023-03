Futbolista de la Selección Colombia Sub-17 fue herido en atentado en Cartagena

En un presunto atentado sicarial, que tuvo lugar en una barbería en Cartagena , resultó herido el joven futbolista Rafael Santos Mercado, quien defiende el escudo del Real Cartagena en la B profesional y así mismo hace parte de la Selección Colombia Sub-17 .

El joven recibió un disparo con arma de fuego por parte de un hombre que indiscriminadamente entró al establecimiento disparando para dar de baja a uno de los clientes. Desafortunadamente, uno de esos proyectiles terminó impactando en la pierna del jugador.

En diálogos con Caracol Radio Cartagena, Mercado indicó que resultó herido porque estaba sentado esperando turno para peluquearse, justo al lado de Keimer Blanco, hombre que fue asesinado en el lugar.

El joven relató que: “Cuando dispararon no sentí nada, pero cuando corrí, sentí que la pierna me fallaba y empecé a cojear. Afuera de la barbería me di cuenta de que estaba sangrando”.

Por otro lado, el presidente del club Real Cartagena, se refirió a los desafortunados hechos y al estado de salud del jugador, en conversaciones con Blu Radio, informando que Mercado debe ser intervenido quirúrgicamente.

Renato Damiani afirmó que: "De acuerdo al reporte médico, inicialmente hay que esperar a que se desinflamen las partes afectadas, porque se le afectó también una parte del fémur y ya los médicos determinarán la programación de la cirugía y el posterior tratamiento de recuperación que seguramente se tardará varios meses".

Mercado se perderá el Sudamericano Sub-17 que se disputará en Ecuador del 30 de marzo al 23 de abril. El cuerpo técnico de la Selección Colombia se comunicó con el jugador para desearle una pronta recuperación.

El joven comentó que los médicos le dieron buenas noticias de cara a seguir con su carrera futbolística: “Confío en Dios que volveré a jugar, me dicen los médicos que con el favor de Dios no tendré problemas para seguir con mi tema futbolístico”, señaló mercado.

Cartagena: Un muerto y dos heridos en ataque en una barbería en la ciudad de cartagena: Un ataque de sicarios a una barbería del barrio Olaya Herrera, de la ciudad de cartagena , dejó un hombre muerto y dos heridos, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades. pic.twitter.com/Sj4lZdICcG — Noticias el Numero Uno (@josereales24) March 5, 2023

