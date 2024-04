Óscar Córdoba reveló que era difícil quitarle la titular a René Higuita: "No le daba ni gripa"

En El Klub recibimos la visita de uno de los jugadores más importantes en la historia dl fútbol colombiano, se trata del arquero Óscar Córdoba, quien escribió páginas de oro con la Selección Colombia y con Boca Junior de Argentina, uno de los clubes más conocidos en el mundo, donde lo ven también como un ídolo, después de ganar la Copa Libertadores.

A lo largo de su vida, ha contado muchas anécdotas alrededor de este hermoso deporte, como la vez que llegó tarde a un entrenamiento, nada más y nada menos que de Carlos Bianchi, un técnico muy riguroso, que metía medio y era duro con sus sanciones, pero así mismo, ganador incansable en el fútbol argentino.

Pero lo que pocos conocen es como se sentía Óscar en sus inicios como futbolista, cuando hacía parte de Atlético Nacional y el arquero titular era la leyenda René Higuita, inventor del 'Escorpión' en el templo del fútbol, el Wembley Stadium. En cuanto a eso, Óscar dijo: "En Nacional fueron cuatro partidos que me dio de Shampoo Rene, Rene no le daba gripa. Covid no le daba", haciendo alusión a que fue muy difícil pelear la titular, casi que imposible.

"Me dio la chance de jugar cuatro partiditos. El primero fue con Cúcuta Deportivo, ese fue mi debut". No nos quedamos con las ganas y le preguntamos que fue para el jugar al lado de Higuita e intentar escalar en su carrera sentado en la banca.

Publicidad

Con la caballerosidad que lo caracteriza, el vallecaucano fue claro al confesar que siempre admiro a Rene: "Yo estaba muy claro que fui a Atlético Nacional a aprender del estilo de Rene, entonces la primera oportunidad que me daba tenía que aprovecharla. Adivinen cuanto quedó ese partido en Cúcuta. Perdimos uno cero, gol de penal, pero algo se hizo".

Te puede interesar: El enigma del horóscopo negro y su relación con lo prohibido