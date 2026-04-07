MiLoto del lunes 6 de abril dejó 17.147 ganadores; entrega más de $767 millones en premios

El sorteo 0514 de MiLoto, realizado el lunes 6 de abril, dejó un total de 17.147 ganadores en el país y entregó más de 767 millones de pesos en premios, de acuerdo con información del operador del juego.

El premio mayor, por 650 millones de pesos, cayó en la ciudad de Cartagena, donde un jugador acertó la combinación ganadora compuesta por los números 10, 15, 16, 27 y 29. El tiquete fue adquirido bajo la modalidad automática en un punto de venta físico del aliado SuperGIROS Bolívar.

Este resultado marca la cuarta ocasión en la historia del juego en la que el premio mayor de MiLoto llega a la capital de Bolívar y la primera vez que ocurre en esa ciudad durante 2026.



El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar el procedimiento y las condiciones para reclamar el dinero a través del portal oficial de Baloto.



Además del premio principal, el sorteo dejó miles de ganadores en distintas categorías, para un total de 17.147 personas premiadas en todo el país.

Según cifras del operador, entre el 20 de octubre de 2023 y el 5 de abril de 2026, MiLoto ha entregado más de 47.112 millones de pesos en premios, equivalentes a 2.700.896 premios otorgados a jugadores.

En ese mismo periodo, el juego también ha transferido más de 20.226 millones de pesos al sistema de salud colombiano, recursos que hacen parte de los aportes que realizan los juegos de suerte y azar al financiamiento del sector.

MiLoto puede adquirirse a través de la página web oficial de Baloto o en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país, además de algunas cadenas de grandes superficies.