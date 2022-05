Egan Bernal se pronuncia en redes tras derrota de 'Fico' y usuarios le piden que le baje al odio

Egan Bernal, quien semanas atrás había anunciado en redes sociales su apoyo al candidato Federico Gutiérrez, nuevamente se pronunció en Twitter, esta vez, luego de conocerse la derrota del candidato en las elecciones del pasado 29 de mayo.

Aunque el ganador del Giro de Italia fue blanco de críticas tras dar a conocer su apoyo a 'Fico', el deportista se mantuvo firme en la 'carrera' de quien creyó llegaría a la Presidencia para ser "la mejor opción para Colombia", sin embargo, vale la pena recordar que el candidato de Equipo por Colombia quedó tercero y no irá a la segunda vuelta.

Publicidad

"Lo único bueno es que el país no amaneció incendiado. Al menos no todavía...", escribió en su cuenta de Twitter.

Algunos usuarios aprovecharon para aconsejarle al zipaquireño que le baje 'dos rayitas' a su odio, mientras que otros se preguntaron ahora a quién apoyará y demostraron su admiración.

"Esas no pueden ser las palabras de alguien que dice querer unir al país", "ey Egan, no deje de mirar al frente. Ya sabe", "estas palabras son las que generan odio. Me extraña papá", "gracias Egan, igual aquí seguiremos firmes", "no pongas atención a los malos comentarios", "¿a qué hora escribes que Rodolfo siempre fue la mejor opción?", son algunos de los comentarios en el trino del ciclista que ya cuenta con más de 35 mil me gusta.

Lo único bueno es que el país no amaneció incendiado 👏🏽

Al menos no todavía... — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 30, 2022