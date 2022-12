“Estamos cansados de tantas palabras”: estudiante que se reunió con Iván Duque

El presidente Iván Duque se reunió con varios estudiantes quienes expusieron sus inquietudes en medio de un diálogo por el paro nacional. Sin embargo, parece que todo quedo en veremos, ya que a pesar de que el mandatario se comprometió con lo acordado, los jóvenes dijeron que no van a creer nada hasta que hayan hechos porque ya están cansados de tanto que hablan y no hacen nada.

De acuerdo con la estudiante Daniela Ríos Guarín, de la Universidad Bolivariana de Montería, esperan que realmente el mandatario actué después del dialogo, pues ya están cansados de tantas palabras.

Publicidad

“Todos fuimos escuchados, luego el presidente habló, no llegamos a conclusiones. Él nos dijo que nos iba a apoyar, esperamos que actúe porque muchos estamos cansados de tantas palabras y poca actuación”, dijo Ríos a BLU Radio .

Asimismo, la joven se cuestión algunas de las palabras de Duque, pues según ella, el mandatario dijo que no apoya el vandalismo ni el exceso de poder por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se ve reflejado en el comportamiento de los uniformados.

“Nos dijo algo que en lo personal me dejó inquieta: dijo que no apoya el vandalismo ni que la fuerza pública ejerza su poder. Sin embargo, no se ve tan reflejado hoy en día porque la fuerza pública sí ejerce su poder”, manifestó.

Aunque, no todo fue tan malo, ya que el ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, calificó el encuentro como “provechoso”, debido a que el presidente anunció felizmente un “pacto por la juventud”.

Publicidad

“Esto es parte de la construcción de un diálogo abierto, que ya tuvo como resultado el anuncio de la educación superior gratuita en los estados 1, 2 y 3 para jóvenes en educación superior en el sector público”, agregó.