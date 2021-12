A James se le está destiñendo el pelo y lo comparan con 'La Liendra'

Hace algún tiempo el futbolista James Rodríguez sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales al mostrar su drástico cambio de look.

En aquella oportunidad existía el rumor de que el jugador estaba saliendo con la cantante paisa Karol G y se decía que por esa razón James se había cambiado su color de pelo a un verde aguamarina.

Los internautas no perdonan nada y también le hicieron algunos memes al respecto.

James quedó como raro con ese nuevo look. pic.twitter.com/OhFbFXYTcv — ® (@_Matrero) November 22, 2021

Hace poco salió a la luz una foto de James con el color de su cabello un poco desteñido y los usuarios lo llegaron a comparar con 'La Liendra'.

La foto fue publicada por la cuenta @drodriguezzfansen Twitter y ha causado todo tipo de comentarios "para mi que este man se esta como mariquiando", "Bien por ti James, y no hagas mucho caso a comentarios negativos. El color de tu cabello no es el que va a pisar las canchas donde pisen tus pies, muy bonito tu nuevo look".