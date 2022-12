A Justin Bieber se le ACABÓ la paciencia con el tema Selena Gómez

Los fanáticos de ‘Jelena’ siguen atestando de comentarios las publicaciones de Bieber con recuerdos de la relación y teorías de conspiración acerca del matrimonio entre el cantante y Haley Baldwin.

En esta ocasión, el cantante compartió una foto de su esposa en su cotidianidad, sin embargo, un comentario publicado por la cuenta anónima (@Haleyisajoke) acabó con su paciencia: “¡NO estás enamorado de Hailey! Sólo te casaste con ella para volver a SG (Selena Gomez)", reza el comentario.

Aunque normalmente Bieber se abstiene de hacer comentarios respecto a sus relaciones pasadas, en esta ocasión decidió aclarar todo de una buena vez “Eres inmadura, el hecho de que tengas una cuenta dedicada a disuadir a mi esposa y a mí es absolutamente absurdo ¿Por qué dedicaría toda mi vida a alguien en el matrimonio para volver a una ex novia?", escribió el cantante.

"Cualquiera que crea que esto es malo tiene 10 años o menos porque una persona lógica no habla ni piensa de esta manera, realmente deberías avergonzarte de ti", sentenció Bieber y procedió a explicar que Selena fue y es una persona muy especial para él.

"Amé y amo a Selena absolutamente. Ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente la MEJOR COSA que me ha pasado en este período", continuó el artista.

También dijo: "El hecho de que quieras pasar tu día dedicándote al odio dice mucho sobre ti. He visto a varias personas decir cosas como esta y nunca volveré a responder a un mensaje como este porque no me gusta ni le doy energía, pero esta es una respuesta a todos los mensajes inmaduros como 'él siempre regresa a Selena' o 'Selena es mejor para él '¡NO TIENES IDEA MI VIDA y lo que es bueno para mí!".

Ya terminando el comentario la estrella del pop reiteró "Hailey es mi novia (sic) y si no te gusta o apoyas eso significa que no me apoyas y si no me apoyas no eres un admirador ni una buena persona".

Para concluir Bieber agregó: "Si te criaran bien, tus padres habrían dicho que si no tuvieras algo bueno que decir no digas nada. Deja de enviar a Hailey y a mi estos mensajes".

