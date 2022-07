Aida Cortés celebró el Día Internacional del Beso con tremendo video mostrando sus 'pompis' mojados

Aida Cortés de nuevo hizo de las suyas con sus millones de fans al compartir en sus redes un video bastante subido de tono celebrando el Día Internacional del Beso.

La creadora de contenidos para adultos quiso hacer algo diferentes y por ese motivo se pintó en algunas partes de su cuerpo unos labios rojos, sin embargo los que más llamaron la atención fueron los que estaban ubicados en su cola.

La modelo de OnlyFans posó bajó la ducha dejando que el agua le mojara su espalda y sus glúteos, mientras hacía algunos movimientos sensuales con su cuerpo.

Junto a su publicación la joven aprovechó para hacerle una pregunta a sus fans: "Feliz día internacional del beso 💋, ¿Cuál es tu beso favorito ?".

Como era de esperarse, los internautas le dejaron mensajes bastante calientes: "El Beso negro🤣", "Que hermosa y exquisita estas mi amor para mi entre medio de tus piernas seria un beso genial ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ eres única", "Creo que son los glúteos más lindos de el planeta 🔥🙌❤️😍🙌🔥❤️❤️", "El q tienes en cada cachete es mi favorito 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", y muchos más.

Recordemos que la modelo de OnlyFans suele compartir contenidos eróticos para estar más cerca de sus seguidores, por ese motivo, hace poco la joven compartió la noticia de que había salido la réplica de su parte íntima.

Durante una charla con la Revista Soho, la creadora de contenidos para adultos habló sobre su emprendimiento y dijo: "Tengo usuarios que ven mi contenido y me puse a pensar un día en qué es lo que ellos más desearían, y recibo mensajes a diario preguntándome si también hago servicios, pero no, yo hago contenido virtual. Entonces dije, ¿cómo hago para complacerlos de una forma que no afecte mi integridad física, pero que si les dé a ellos un poquito más de mí?".

En un momento de la charla, la joven creadora de contenidos para adultos habló del precio de su producto: "No tengo un precio definido todavía, lo estoy planteando. Sé que las que hay en el mercado que son importadas de China al por mayor están entre $200.000 mil o $250.000 pesos colombianos y si lo voy a tener en cuenta, porque si me interesa que el precio sea asequible".

Aida Cortés asegura que su réplica se venderá como pan caliente y solo saldrán al mercado 1.000 unidades.