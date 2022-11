Aida Cortés corta la respiración con foto de su retaguardia; varios aseguran que se hizo Photoshop

La joven modelo de OnlyFans, Aida Cortés, es muy reconocida en las redes sociales debido a su contenido erótico y subido de tono, con el que sabe llamar y captar la atención de miles de internautas.

La joven es bastante activa por medio de su cuenta de Instagram y casi que a diario publica fotos y videos candentes para poner a volar la imaginación de sus fans, por ese motivo, este lunes Aida decidió regalarle dos postales a los internautas, pero varios de ellos aseguraron que la modelo se hizo Photoshop para aumentar sus atributos.

En las imágenes se puede ver a la emprendedora posando de frente usando una pequeña tanga y un top, todo el mismo tono y material y, en la segunda foto, Aida posó de espaldas a la cámara dejando ver su enorme retaguardia, pero al parecer, allí la joven se hizo algunos retoques según comentarios de sus seguidores.

Junto a su posteo, Aida Cortés escribió: "¿Qué planes hay en Bogotá? ❤️☃️". Hasta el momento su publicación cuenta con más de 200 mil me gusta y cientos de comentarios como por ejemplo: "Naaa tan grandes no son, buena ubicación de la cámara jaja", "Muy linda pero te vi mal con esa doblada de pared 😅", "Mi amor, Pareces de ficción ..buena, ricaaaa, bellísima, buenísima", "Me parece que se excedio en el Photoshop", y muchos más.

Por otro lado, recordemos que la mujer aprovecha cada uno de sus outfits para grabar videos y, por ese motivo, hace poco se viralizó una filmación con contenido subido de tono, pues en ropa interior meneó sus caderas hasta el piso.

En el video se puede ver a Aida Cortes bailando frente a un espejo mientras mueve su cuerpo de manera sensual, tanto es así que la tanga que tenía puesta se le metió en la cola, lo cual fue un punto a su favor, pues eso fue lo que más le gustó a sus millones de seguidores.

