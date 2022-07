Aida Cortés deja sin respiración a seguidores con atrevida pose acostada en la cama

Una vez más Aida Cortés volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. La creadora de contenidos compartió hace poco por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, una foto que dejó poco a la imaginación y puso a suspirar a más de uno con su atrevida pose.

En la imagen se puede ver que la joven estaba en su cama acostada boca abajo levantando un poco su cintura para ver a la cámara. Allí ella usó unos ligueros de encaje de color blanco con una blusa de color verde menta. Así mismo, Aida estaba utilizando una tanga parece ser también de encaje y con transparencias, dejando ver su amada y deseada 'florecita' en primer plano.

Junto a su posteo Aida Cortés le realizó una insinuante pregunta a sus fans enamorados: "Tengo insomnio 🥺 me acompañas?". Como era de esperarse, su publicación se viralizó y le han dejado miles de comentarios como por ejemplo: "❤️linda maravilhosa", "Sensual amorcito 😍", "Uff sería un placer mi amor 😍", "Quieres que te lea un cuento? jaja", y muchos más.

Recordemos que la emprendedora dio la noticia a sus fans de que la réplica de su parte íntima ya estaba lista. En un corto video compartido en la red social de Instagram de la Revista Soho, Aida Cortés aseguró que su réplica se venderá como pan caliente y solo saldrán al mercado 1.000 unidades.

Sobre cómo nació la idea de crear ese 'juguete sexual', Aida Cortés dijo: "Tengo usuarios que ven mi contenido y me puse a pensar un día en qué es lo que ellos más desearían, y recibo mensajes a diario preguntándome si también hago servicios, pero no, yo hago contenido virtual. Entonces dije, ¿cómo hago para complacerlos de una forma que no afecte mi integridad física, pero que si les dé a ellos un poquito más de mí?".