Aida Cortés mueve sus duraznos en la cama y enloquece a seguidores

La modelo de OnlyFans , Aida Cortés , de nuevo hizo de las suyas con sus millones de seguidores al dejarlos bastante emocionados con su última publicación en las redes sociales.

La joven es muy activa en su cuenta personal de Instagram , en la que suele compartir fotos y videos subidos de tono, mostrando a detalle cada parte de su cuerpo, y su último posteo no fue la excepción.

Aida Cortés aprovechó la cámara y se divirtió un rato en lo que parece ser su habitación, usando un top de sudadera y al parecer unos cacheteros de color blanco. Allí la joven bailó al ritmo de la canción ‘Un AK’, de Cosculluela, mientras juega con uno de sus juguetes sexuales.

En varias oportunidades la modelo de OnlyFans se acerca el aparato a su zona baja del abdomen, con lo que enciende aún más los pensamientos de sus fans.

Para finalizar ella se sube a la cama dándole un poco la espalda a la cámara y con diminuto short comienza a hacer tweerking.

Como era de esperarse, su publicación se viralizó demasiado rápido en diferentes cuentas de chismes y miles de internautas aprovecharon para comentar lo mucho que desean a la joven.

"Que rico tu juguete 🔥🔥🔥", "Cómo me gustas amor ❤️", "No mami tu estás muy buena... cuidate para que sigas siendo mi inspiración de todas las noches en mi cama", "Uy mi amor no le meta así de ricoooo🔥🔥", son algunos de los comentarios de los seguidores de Aida Cortés.