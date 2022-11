Aida Cortés publica fotos sin ropa interior y la comparan con un ángel

Las redes sociales son una herramienta muy útil para muchas personas, ya que por este medio pueden dar a conocer un poco más de su vida, ya sea en lo personal o laboral y, una de las que sabe haber buen uso de este medio, es la creadora de contenidos, Aida Cortés , quien con el paso de los años se ha ganado un buen puesto en el buscador de las personas al compartir fotos y videos llamativos para los internautas.

Por ese motivo, hace poco la joven Aida Cortés decidió regalarle a sus millones de seguidores en la plataforma de Instagram, dos fotos bastante excitantes con las que puso a volar la imaginación de muchos, pues sin ropa interior pidió ser la angelita para muchos.

Publicidad

Y es que la joven modelo de OnlyFans decidió sentarse en lo que parece ser un sillón grande de una sala con una lencería de color blanco, la cual tiene dos grandes aberturas en la parte delantera. La mujer aprovechó este detalle de la prenda para abrirla un poco y dejar ver a simple vista que no tenía nada de ropa interior.

Así mismo, en la parte del busto, un encaje tapó sus 'bubis', detalle que puso a hacer zoom a varios de sus fans.

Junto a la publicación, que ya cuenta con más de 31 mil me gusta, Aida Cortés escribió: "Si pudiera ser tu ángel 👼 ✨♥️".

En su posteo, sus eternos enamorados le dejaron todo tipo de mensajes subidos de tono: "Ángel de La guarda dulce compañía, arrimame esta dulce compañía y que no me desampare ni de noche ni de día 😍", "Mamita querida, pero que divina 😍", "Divina me encantan tus contenidos 🔥", "Si fueras mi ángel estaría en peligro de muerte, ya que eres una mujer muy ocupada y no tendrías tiempo para cuidarme 😜", "Siempre tan sensual. Bella y encantadora mujer... ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Me encantaría que seas mi ángel 😘", y muchos más.

Publicidad

Mundial Qatar: ¿Cómo hacer tostadas francesas Mbappé y Benzema?