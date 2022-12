Aida Cortés se estira la tanga hasta el cuello y hace arriesgada propuesta a sus seguidores

Aida Cortés una vez más retó la censura de Instagram al publicar una foto y un video derrochando sensualidad sin límites y, es que la joven aprovechó que se acerca el festejo de fin de año para regalarle a sus fans contenido candente como suele hacer y además hacerle una propuesta arriesgada a sus seguidores.

En su perfil de Instagram la joven modelo de OnlyFans se puso y top algo pequeño sin brasieres, por lo que sus bubis estaban timbronas, mientras que en la parte inferior decidió ponerse un hilo con algunos encajes, pero lo que más llamó la atención es que la tiras de su ropa interior se la estiro casi hasta el cuello, dejando ver sus 'pompis' en primer plano, detalle que derritió a más de uno y puso a volar la imaginación.

Junto a su publicación Aida Cortés hizo una propuesta a los internautas que la siguen: "Quiero que empecemos juntos el 2023 💙".

Asimismo, la creadora de contenidos para adultos aprovechó su sexy outfit para grabarle un video a sus fans. En una esquina de una habitación la joven movió sus caderas al rito de la canción 'La Jumpa', de Arcángel y Bad Bunny.

Como siempre ocurre con los contenidos que publica la joven, sus dos posteos superaron los 100 mil me gusta y tiene miles de comentarios de todo tipo de sus eternos enamorados que esperan algún día poder conocer a la mujer que los hace suspirar.

"La primera vez que me calentaste... Gracias !!!!", "Dios mío señorita, que es todo eso rico que tienes", "Ay mami, me encantas, estás linda, hermosa", "No puedes fascinarme más, que mujer más hermosa, me encantas", "Serías una compañera perfecta, pero nunca sería fiel jajajajjajajajja", "Déjame enchufarme contigo, para que estemos muy juntos.🔥", son algunas de las opiniones de sus fans.

