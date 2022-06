Aida Victoria Merlano posa en vestido de baño y deja ver su marcada rayita

Aida Victoria Merlano una vez más volvió a subir la temperatura en las redes sociales al posar con un diminuto vestido de baño de color naranja con algunas tiras que decoran su abdomen. Así mismo, la creadora de contenidos dejó ver la marcada rayita de su bronceado con otro bikini, algo que dejó poco a la imaginación de sus millones de seguidores.

Sin embargo, su hermoso cuerpo no fue el que se llevó todas las miradas, sino que la joven le hizo un pedido algo particular a sus fans. Junto a su posteo ella escribió: "'Una barbie, pero no tu juguete' 😂😂😂 Pongan aquí abajo los pie de foto más ridículos que hayan leído 👀".

Como era de esperarse, su posteo se llenó de mensajes: "coleccionable pero no tu figurita🤣", "Muda pero la vida te enseña a hablar 😂😂", "

Tú serás la última Coca Cola del desierto, pero yo lo que tomo es jugo 😎", "Como tú no hay dos, como yo tampoco 😂🤣🤣🤣🤣", y muchos más.

Para nadie es un secreto que Aida Victoria Merlano es demasiado descomplicada al momento de hablar de sexo, por ese motivo, hace poco ella reveló algunas cosas que le gusta que le hagan en la cama.

En un principio Aida Victoria Merlano dijo que le encanta que la agarren por el cuello y la escupan en la boca, luego recordó que sus historias se viralizan y le dio algo de vergüenza de que sus familiares supieran ese tipo de intimidades.

Así mismo, la joven influencer aseguró que le encanta que la maltraten en la cama: "Dame trompadas, maltrátame, escúpeme...".

En un momento, Aida aprovecha que está junto a algunas amigas y hablan sobre los gemidos de los hombres en la cama: "A mí me encanta, siento que lo está disfrutando...", así mismo hablaron sobre los momentos en los que algunos hombres se equivocan de orificios.

En un momento de la charla, Aida Victoria Merlano se puso un poco más candente con las respuestas y reconoció que le gusta que le metan el dedo en el cu%$&. "A mí me enojaba, pero mira que se siente rico, si uno se relaja y si avisan se siente rico, sorpresa no".