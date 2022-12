Alejandra Azcárate ALERTA que están usando su imagen para estafar a la gente

Alejandra Azcárate grabó varios videos para aclarar que su imagen está siendo usada para estafar a incautos usando chismes de su vida que no son ciertos.

Alejandra afirmó que una empresa internacional falsay que por eso viajaba tanto. Incluso, t

ambién propagó el rumor de que había perdido la voz para siempre.

Azcárate aclaró en sus videos que no solo no es cierta dicha información, sino que los links llevan a los incautos a una página de unos supuestos productos de belleza que no existen para robarlos cuando decidan adquirilos.

"Yo no he sacado ninguna linea de belleza y las personas incocentes entran a comprar unos productos, pero les debitan hasta cuatro veces lo que adquieren y además el producto nunca les llega", aseguró Azcárate.

También aseguró que esa modalidad de estafa la han empleado con otras famosas como Shakira.

La actriz recalcó que todo lo que se ha dicho sobre ella es mentira, que ya tomó acciones legales contra quienes la han difamado y están estafando a muchas personas usando su nombre.