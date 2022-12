Aleska Génesis revela dolorosas imágenes de su salud y usuarios la atacan: "Así es el karma"

Hace varias semanas Aleska Génesis estuvo en el ojo del huracán luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que al parecer la joven le estaba haciendo brujería al reconocido cantante Nicky Jam.

Sobre este tema el artista solamente dijo: "Dios está conmigo", sin embargo, la modelo sí habló y reconoció que fue víctima de una trampa de sus amigas, ya que todo fue en un momento de relax con ellas quienes supuestamente la traicionaron.

Pasados varios días, Aleska volvió a aparecer en las redes sociales y reveló que no está pasando por un buen momento en cuanto a su salud, ya que debido al estrés que ha manejado su cabello se comenzó a caer.

Con algunas fotos en su cuenta personal de Instagram, la modelo quiso mostrar su mejor perfil, pero al final demostró lo que está pasando.

En su posteo ella comenzó diciendo: "He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente... He estado pasando por todo este proceso en SILENCIO, sufriendo en silencio...".

Luego Aleska reveló que todo comenzó cuando decidió terminar con una relación amorosa que la estaba atormentado: "Esta soy yo actualmente... mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima, (estoy sufriendo de Alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad y esto comenzó hace 3 meses desde que yo decidí cortar totalmente relación y comunicación con una persona que me hizo daño, me maltrató y violentó durante 5 años y hoy por hoy lo sigue haciendo y no ha tenido nada de compasión conmigo".

Asimismo, Aleska contó que teme por su vida debido a que esa persona la ha estado acosando y maltratando psicológicamente.

Para finalizar, la mujer agradeció a las personas que la han acompañado y aseguró que no se encuentra sola en esta situación.

