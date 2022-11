Ana del Castillo preocupa a fans por su estado de salud

Ana del Castillo es una de las artistas más queridas que hay en las redes sociales y a quien le gusta tener un contacto estrecho con sus fans, a quienes les cuenta algunos aspectos de su vida personal y laboral.

Por ese motivo, hace poco la artista publicó por medio de sus redes una foto que preocupó a más de uno, pues allí se le vio en la habitación de un hospital con un catéter en su brazo y algunos emojis de cara triste y corazón partido.

Esta publicación sorprendió a más de uno, pues durante el fin de semana la artista estuvo brindando algunos conciertos y se le vio bien de salud, sin embargo, parece ser que algo no estaba bien y decidió ir a la clínica.

Por el momento la artista no se ha pronunciado al respecto, por lo que no se sabe cuál es su estado de salud actual y qué la llevó al hospital.

Ana del Castillo enferma /Foto: Captura de Instagram

Por otro lado, recordemos que la cantante suele ser bastante directa con lo que piensa, es por eso que hace algún tiempo se viralizó una entrevista con la exreina de belleza, Eileen Roca, en la que reveló un momento incómodo que vivió con un fan y los motivos por los que no usa ropa interior.

La exreina le dijo a Ana que le contara alguna anécdota antes de subirse al escenario: "Por ahí nos contaron que se te partió un diente, que te halaron, que te agarraron la nalga…", a lo que la joven le respondió: "Sí, me metieron el dedo en el asterisco".

Continuó diciendo: "A mí me gusta que la gente me abrace y me gusta abrazar, pero ya meterte el dedo en el ‘jopo’, no me gusta".

Pasados algunos segundos, Eileen Roca siguió tocando temas candentes con la cantante y luego le preguntó los motivos por los que Ana del Castillo no usa ropa interior.

Y como era de esperarse, la artista habló sin pelos en la lengua y dijo: "Te sientes más fresca, ventilada… Hay más libertad en tu zona”. Aprovechó para confesar que tampoco usa ropa interior con Jeans: “Yo vivo en Valledupar y en Valledupar hace un clima caliente, y no puedes tener ‘la pepita’ sudada".

