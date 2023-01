Ana del Castillo revela su secreto de belleza: "Hacer el amor tres veces al día"

Una vez más Ana del Castillo vuelve a dar de qué hablar y en esta oportunidad gracias a una respuesta que le dio a un hombre mientras se tomaba algunas fotos con seguidores.

En la filmación se puede ver a la artista vallenata compartiendo con su público, cuando de un momento a otro un hombre le pregunto cuál era su secreto para mantenerse siempre tan bella, a lo que Ana sin tapujo le dijo que "hacer el amor tres veces al día", luego se alejó acompañada de algunos escoltas.

De esta manera la cantante reveló cuál es su técnica para estar siempre hermosa y radiante, pues para nadie es un secreto que Ana se mantiene muy bien a sus 23 años.

Por otro lado, recordemos que hace poco Ana del Castillo vivió un momento incómodo luego de que al salir de uno de sus conciertos un hombre le tocara su cola.

Todo quedó grabado en video y la misma Ana contó algunas horas después que ella supo quien había sido ya que cuando sintió que la tocaron le agarró la mano al hombre, por ese motivo lo enfrentó.

"Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andaba con una buena actitud, y sí fue el hombre que me tocó el jopo porque cuando me lo tocó yo le agarré la mano y lo 'zarandié' pa´que sea serio, porque sí, uno sí merece respeto", dijo Ana.

Aprovechó para mandarle un mensaje aquellas personas que la critican: "Y veo comentarios de personas que dicen que 'si es culpa de ella...', y veo que no ha cambiado ese machismo, pero no importa. La única que dice groserías soy soy, la única que pelea soy yo, la única que se tira un pedo soy yo, porque estamos en un mundo de perfectos, porque aquí nadie hace nada".

