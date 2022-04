Ana del Castillo se hace cambio radical de look y cautiva corazones

Ana del Castillo es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y con su talento arrollador tiene miles de fanáticos en diferentes lugares, quienes la apoyan en cada decisión que la artista toma.

Hace poco, por medio de la red social de Instagram , en la que tiene más de 2 millones de seguidores, Ana del Castillo sorprendió a sus fans al mostrarse en algunas fotos bastante sexy, pero lo que más llamó la atención fue el radical cambio de look que se realizó.

Recordemos que la cantante de vallenato hace algún tiempo se cortó su cabello más arriba de los hombros y siempre mantuvo el color negro, pero en esta oportunidad ella decidió arriesgarse un poco más y eligió un color uva para su pelo, un tono que no le queda para nada mal.

Además, en sus fotos, ella está posando con una cara demasiado sexy, usando un mini top de color gris y una tanga diminuta negra, outfit con el que deja ver su marcado abdomen.

Como era de esperarse, el posteo de la hermosa artista se viralizó rápidamente y miles de seguidores le dejaron comentarios diciéndole lo bien que le queda ese tono en el pelo.

"Demasiado mi reina 😍", "Espectacular 😍", "Carajo mana sensual", "Aishhhh demasiado 🔥❤️", "Mana pásame el número del tinte😂", son algunos de los mensajes de sus fans.

Recordemos que la artista hace algún tiempo, más exactamente en el mes de enero, Ana del Castillo realizó la promesa de no tomar licor por un tiempo, y hasta el momento la ha cumplido. Con un video en Instagram, la artista dijo en su momento: "Me reporto por aquí porque ustedes saben que son lo más importante de mi vida. Comienzo otra vez la promesa de dejar de tomar cuatro meses. Siento que es la mejor decisión que he podido tomar... Que quede claro algo, no es que vaya a dejar de tomar para siempre, no".