Colombia elimina uso de tapabocas en sitios cerrados; sigue obligatorio en colegios y transporte

Tras un análisis al comportamiento epidemiológico y de vacunación en medio de la pandemia en Colombia, el Gobierno Nacional tomó una serie de determinaciones que reducen las medidas de bioseguridad debido a la disminución de contagios por Covid-19. Entre las más recientes se encuentra la eliminación al uso del tapabocas en sitios cerrados y ya no se exigirá el carné de vacunación para ingresar a sitios con aforo.

En una alocución el presidente, Iván Duque, anunció que el país ya cuenta con un porcentaje significativo de personas inmunizadas con una, dos y tres dosis de vacuna anticovid, lo que ha permitido una disminución en el número de contagios y de gravedad de pacientes con este virus.

Por tal motivo, según confirmó Duque, tras consultar con expertos y epidemiólogos que los han guiado durante el manejo de la pandemia, se tomaron varias determinaciones enfocadas en desescalar las medidas de bioseguridad. Una de esas tiene que ver con el uso de tapabocas, el cual dejará de ser obligatorio en espacios cerrados.

Según el anuncio, este elemento sanitario no será obligatorio a partir del 1 de mayo de este año en lugares cerrados, uniéndose a la anterior medida que ya había eliminado este uso en espacios abiertos.

Sin embargo, el presidente anunció que se determinaron unas excepciones en las que el tapabocas sí seguirá siendo obligatorio debido al estrecho contacto y alto riesgo de contagio.

En ese orden de ideas el Gobierno anunció que el uso de tapabocas seguirá siendo obligatorio en instituciones educativas, transporte público, servicios de salud y hogares geriátricos.

De igual forma se aclaró que "estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo".

Frente a los viajeros que visitan Colombia, Duque explicó que "la recomendación es llegar a nuestro país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas; podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas".

Pese al balance positivo frente a disminución de contagios y avance de vacunación, el Gobierno decidió extender por dos meses más, hasta el 30 de junio la emergencia sanitaria.

