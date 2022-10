Anuel y Yailin levantan sospechas de que podrían convertirse próximamente en padres

El cantante puertorriqueño de reguetón Anuel AA vuelve a ser noticia junto a su esposa, la joven cantante de 20 años, Yailin 'la más viral', pues todo parece indicar que pronto los visitará la cigüeña.

Pese a los diversos rumores que han rondado en diferentes medios de comunicación internacionales, de que la pareja podría estar pasando por un mal momento, a tal punto que podrían estar pensando en separarse, en las redes sociales del reconocido programa de chismes 'El gordo y la flaca' dieron a conocer una foto en la que Yailin parece tener barriguita de embarazada.

En la imagen que fue registrada por un fan, se ve a la joven junto a su esposo, ambos vestidos de negro con sudaderas bastante grandes sin embargo, como luce Yailin llamó la atención de varios internautas que señalan que su embarazo es "muy evidente".

Cabe resaltar que ni Anuel, ni Yailin han sado señales de que pudieran estar próximos a convertirse en padres, pues lo cierto es que en redes sociales ni siquiera se siguen. Un detalle que ha llevado a muchos de sus seguidores a pensar de que en la relación de este par,algo no está bien, pese a que en ocasiones Yailin ha mostrado que se encuentra apoyando al boricua en sus proyectos profesionales.

Pese a que la pareja suele tener muchos detractores, cabe resaltar que han sido muchos los internautas los que han mostrado alegría por el posible embarazo de la cantante.

"Felicidades Yailin; bendiciones para ti y tu familia; este mundo necesita amor no odio", "Me alegro mucho por los dos porque triunfo el amor y no los chismes", "Que lindos la pareja más linda y divertida del momento".

