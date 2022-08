Aparece inquietante mensaje en las redes de influencer que murió luchando contra el cáncer

Carlos Sarriá fue un el tiktoker español conocido como Charlie, quien se hizo tendencia en la red social de TikTok luego de compartir con sus millones de seguidores su proceso de lucha contra el cáncer .

Pues en sus redes contó que en 2018 le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, del cual se recuperó; sin embargo, tiempo después se le detectó un tumor en la coronilla que fue producto de una metástasis.

Publicidad

El joven estuvo batallando contra esta enfermedad durante cuatro años en los que en algunas oportunidades las recaídas parecían ganarle la lucha; sin embargo, el joven lograba recuperarse y continuar enfrentando la vida.

Pero la enfermedad fue bastante devastadora y el pasado lunes 22 de agosto Carlos ya no pudo recuperarse y falleció dejando un gran vacío en su pareja, familia y en quienes lo seguían.

La familia de Carlos fue quien anunció la noticia de su fallecimiento, dando a conocer un particular mensaje que dejó el creador de contenidos en su cuenta de Instagram, el cual generó varias reacciones de seguidores lamentando la partida de su influencer.

Publicidad

“Adiós hijos de pu#$&, nos vemos en la otra vida (Charlie 2002-2022)”, fue el escrito que quedó plasmado con la despedida de Carlos ante sus seguidores.

Cabe recordar que con tan solo 20 años Sarriá ya era bastante conocido en redes sociales donde, con humor, contó el inicio de su diagnóstico y compartió todo su proceso en el que se convirtió en un referente para varios usuarios que atraviesan duros momentos por enfermedades.

Publicidad

El creador de contenido sostenía una relación sentimental con Nerea, una influencer que no dudó en acompañarlo en todo su tratamiento hasta los últimos días.

Al anunciarse la muerte del tiktoker, su novia dejó varios mensajes en su cuenta de Instagram recordando los grandes momentos que había vivió a su lado; un mensaje en particular llamó la atención ya que habló de no tener miedo de amar y disfrutar al máximo cada momento.

“Solo quiero deciros que no le tengáis miedo al amor. Si algo he aprendido en estos años es que hay que disfrutar de cada momento porque no sabemos cuándo vamos a irnos”, expresó Nerea.

Publicidad

Te puede interesar este video: Captan supuesta niña fantasma en Tolima