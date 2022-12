Aplauden a Natasha Klauss por publicar foto en BIKINI sin retoques

La actriz Natasha Klauss, recordada por su papel de Sarita en Pasión de Gavilanes, dejó de lado los tabúes y publicó una imagen en bikini.

En la publicación confesó que le costó amar su cuerpo con todas sus imperfecciones.

(SIC) “Con rayas sin rayas , con gorditos , flacidez estrías, celulitis ( la que tanto no nos gusta ) me ha costado mucho amar mi cuerpo porque así como muchas de ustedes yo también me doy duro”, dijo Klauss.

También afirmó que es mucho más difícil en un medio en el que hay estándares de belleza que cumplir para lograr el éxito.

(SIC) “Y más cuando eliges un medio de trabajo como el mío en el que hay demasiados estándares de belleza. Esta foto es sin retoque, al natural, eso sí buscando un ángulo que me guste y me sienta bien”, puntualizó.

Natasha Klauss también es sobreviviente de cáncer y continúa vinculada a la actuación.