Mucho antes de consagrarse como 'la reina' de la música popular , Arelys Henao ya había portado una corona. A través de una publicación en su cuenta de Instagram , la cantante recordó cuando hizo parte de un certamen de belleza en el año 1993.

Ella, quien nos abrió las puertas de su vida, y se atrevió a mostrarnos algunos episodios no muy afortunados que tuvo que enfrentar a lo largo de su camino; a través de su novela biográfica 'Canto para no llorar'; a sus 17 años, participó en el reinado del municipio Nutibara', en Antioquia .

“Yo vivía en un corregimiento de Frontino que se llama Nutibara, tenía yo 17 años y cuando ocurrió eso trabajaba en muchos oficios humildes, pero el comité de las fiestas dijo, ‘te queremos a ti como candidata’ contó la cantante en el programa 'Entrevistas con María Beatriz'

En ese momento, Arelys no tenía ni idea que debía salir en vestido de baño, lo cual resultó siendo todo un escándalo para su papá, pues el hecho de que se expusiera tanto no le gustó ni cinco.

"Yo no sabía y el primer día me tocaba montarme a una carroza. En ese momento era más escandaloso el hecho porque era un vestido de baño, pero simulaba un taparrabos, porque me vestían con lo que representaba las riquezas de la región que era el oro”, contó Arelys.

Y aunque como dice su canción 'lo pasado pisado', la artista recordó que su padre al verla en bikini, se fue al lado del tractor en el que ella se transportaba y le pegó con un machete mientras le gritaba que se bajara.

Al final, los organizadores del reinado tuvieron que intervenir y hablar con el papá de Arelys para convencerlo de que la dejara seguir participando.