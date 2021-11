Ariadna Gutiérrez dejó ver más de la cuenta en evento privado y causó 'infartos masivos'

Ariadna Gutiérrez es aclamada por sus seguidores como una de las mujeres colombianas más bonitas y queridas tras su elección como Señorita Colombia 2014, y por su inolvidable paso en Miss Universo 2015, en donde le arrebataron la corona de ganadora luego de casi dos minutos de haber sido reconocida.

Para esta ocasión, la sincelejana sorprendió en la alfombra roja del evento privado de la revista GQ México que se celebró en la capital del país centroamericano, este miércoles 3 de noviembre, al llegar con un despampanante vestido de gala negro.

La colombiana de 27 años lució sus impresionantes medidas de 90-63-90 con un atuendo que diseñó Mugler, marca de un reconocido diseñador francés, que combina lo urbano con lo sofisticado y ha vestido a importantes celebridades como Lady Gaga y Beyonce .

Ariadna publicó, para sus más de 3.8 millones de seguidores en Instagram , una serie de fotos y videos con su particular vestido que dejó al descubierto gran parte de su piel, en especial su torso, espalda, cola y piernas.

Esto dejó boquiabiertos a sus seguidores, quienes no dudaron dos veces en comentarle las publicaciones a la modelo y empresaria, halagando lo bonita y espectacular que se veía. Aunque también, hubo detractores que no estuvieron de acuerdo con su traje.

"Diosa", "Divina", "La verdad, cero elegancia", "No me gusta", "El retorno de la regiedad"; "Primer atuendo que no me gusta, pero ella con todo se ve divina", "Espectacular como siempre", son algunas de las reacciones más destacadas.