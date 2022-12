Así le contestó Jessi Uribe a seguidora que lo llamó INMADURO

El cantante de música popular Jessi Uribe le contestó a una de sus seguidoras quien lo criticó por las publicaciones que realizaba desde su cuenta de Instagram.



La internauta le escribió al artista: “Que señor tan inmaduro, todo lo publica”, luego de que Uribe escribiera una reflexión en su cuenta de Instagram.

Las palabras no le gustaron mucho al jurado de ‘Yo me llamo’, quien le dejó su recadito a la mujer diciéndole lo siguiente: “Pues para qué me sigue, el Instagram es para publicar, ¿entonces para que lo abrió?



En la publicación, el talentoso cantante dedicó un mensaje a todos sus críticos.



“Le rendimos cuentas a Dios quien todo lo ve y lo gobierna. Ocúpate de tus errores y no de la vida de los demás. Vive tu vida, disfrútala y Deja vivir”, compartió.