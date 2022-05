Britney Spears, completamente en bola, despierta más preocupación que halagos

No cabe duda que todos los años en los que la cantante Britney Spears estuvo manipulada y 'privada' de cierta manera de su libertad, por parte de su padre James Spears, le afectó considerablemente su salud mental, a tal punto que hoy, el no depender de absolutamente nadie para decidir qué hacer o no hacer con su vida la han hecho perder un poco la cabeza, o por lo menos eso creen algunos de sus seguidores.

De hecho, una serie de publicaciones de 'la princesita del pop' en su cuenta oficial de Instagram , han desatado mucha preocupación entre sus fanáticos pues lo cierto es que resulta difícil de comprender el por qué alguien publicaría varias veces una misma foto, en la que aparece completamente 'en bola', con el maquillaje regado y su cara desbastada, teniendo en cuenta que un personaje como ella cuenta con toda la producción para proyectar mejor su imagen.

Por lo tanto, algunos se han preguntado si se trataría de nuevo de un caso en el que la artista es victima de manipulación, o si simplemente es que definitivamente no está bien de la cabeza. Mientras que otros simplemente han lamentado la situación, pues creen que los principales afectados de las irreverencias de 'Brit' van a ser sus hijos quien actualmente son unos adolescentes que ya pueden procesar conscientemente las locuras de su madre.

La respuesta a las diferentes hipótesis no han sido halladas, sin embargo a simple vista todo parecería que la desnudez se ha convertido en el outfit favorito de la cantante, pues en menos de 24 horas ha realizado varias publicaciones sin sentido alguno, en las que lo único que cubre sus genitales es un emoji de corazón.

Según lo indicó Spears en una de las publicaciones, las fotos fueron tomadas hace un tiempo durante su visita a México antes de enterarse que dentro de su panza llevaba un bebé. Lo cual ha generado más incertidumbre, pues no tiene ningún sentido con lo que está haciendo.

Por ende sus fanáticos se han manifestado a través de los comentarios, pidiéndole que por favor pare y no haga más el ridículo, pues con este tipo de acciones sólo está logrando demostrarle a su padre que él tenía razón al decir que ella no puede manejar su vida como una persona normal,

