Britney Spears se arrepintió de operarse sus 'bubbis', las cuales le han generado inseguridades

Como una señal del destino, a la 'princesa del pop' Britney Spears , las cosas no le salieron muy bien, cuando estaba casi decidida a someterse una cirugía plástica con el fin de aumentar el tamaño de sus 'bubbis', ya que en algún momento sintió que su tamaño original le generaba cierto tipo inseguridad en ella misma.

La confesión de lo sucedido la compartió la artista a través de su cuenta de Instagram en el que se sinceró y se habló acerca de todas las inseguridades que le ha generado su cuerpo a lo largo de toda su vida, y que se han hecho más presente últimamente ya que ha perdido casi 3 kilos, que han generado que sus curvas ya no sean tan marcadas como antes.

"Resulta una locura cuando vives en Los Ángeles ... Estaba pensando en someterme a un aumento de pecho, porque los míos son bastante pequeños. Con el sujetador adecuado, están bastante bien, pero me daba curiosidad saber qué diría un médico', le contó 'Brit' a sus seguidores.

Sin embargo la idea no siguió en marcha porque a la cantante de ''Ups I did it again!" la clínica en la que se pretendía realizar el procedimiento no le dio buena espina y para completar, el día que tenía la valoración con el médico, este la dejó prácticamente vestida y alborotada puesto que nunca llegó.

No obstante, 'Brit' reconoció que su idea de pasar por quirófano solo se le ocurrió porque a lo largo de toda su trayectoria, sólo ha quedado contenta y conforme con su imagen, en una sola portada de revista, de cientos de las que ha llegado a protagonizar.

Además reveló que su padre siempre alimentó sus inseguridades diciéndole que estaba gorda y que ser una chica gorda en el escenario no era divertido sino humillante.

