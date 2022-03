Cabas 'la tenía viva' y no pudo hacer más que balbucear en la tarima

El cantante colombiano Cabas hizo el oso este fin de semana, cuando en un bar intentó cantar una de sus canciones y no hizo más que balbucear porque 'la tenía viva'. Todo ocurrió en el marco del Carnaval de Barranquilla , el cual se llevo a cabo este fin de semana y al cual muchas celebridades asistieron con el fin de disfrutar al máximo de esta celebración que se lleva a cabo cada año en el país.

El cantante, ex esposo de la actriz y activista Johanna Bahamón, se encontraba de fiesta en el Country Club de Barranquilla donde la agrupación Bazurto All Stars se estaba presentando. Así que con el fin de brindarle un espectáculo a los asistentes, Cabas se subió al escenario del lugar y con un micrófono que le facilitaron, intentó cantar una de sus canciones.

Pero ¡Oh sorpresa!, al parecer su estado de alicoramiento a duras penas le permitía sostenerse, pues ninguna de las palabras que pronunció se le entendió. El momento quedó registrado en el teléfono móvil de varios asistentes de la fiesta, que no dudaron en compartir en redes lo que había pasado.

El hecho ha sido motivo de debate entre los internautas pues como suele suceder en estos casos, algunos lo juzgan y lo señalan de "borracho", mientras que otros lo defienden expresando que pasarse de tragos es normal, cuando se trata del Carnaval de Barranquilla.

Sobre el hecho, el cantante no se ha manifestado al respecto, sin embargo en las redes siguen circulando varios videos en el que queda claro que tal y como dice el dicho ' quien lo vive es quien lo goza' y todo indica que Cabas la estaba pasando muy bueno.