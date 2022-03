Camilo anunció las fechas para su concierto en Colombia este 2022

El exitoso cantante Camilo Echeverry anunció que Colombia hará parte de su gira 'Camilo Tour2022', en el que también visitará países como México , Canadá , Estados Unidos y Puerto Rico.

Luego de hacer doble 'Sold Out' en nuestro país el pasado mes de diciembre, Camilo sorprendió a todos sus seguidores, integrantes de 'La tribu', con esta excelente noticia. En esta ocasión las ciudades elegidas fueron, Bogotá, Medellín y Barranquilla.

En la capital del país el concierto tendrá lugar en el Movistar Arena y se llevará a cabo el 26 de noviembre del 2022. Mientras que su visita a Medellín está programada para el 2 de diciembre en la Macarena. Las boletas estarán disponibles a partir del 8 de marzo en www.camilotour2022.com.

No cabe duda que el artista está pasando por un buen momento, pues todo en su vida pinta color de rosa. Si nuestros cálculos no están mal, dentro de un mes se estrenará como papá; hace poco cumplió su sueño de grabar junto Carlos Vives, salió ganador de varios 'Premios Lo Nuestro ' y para completar su gira marcha 'viento en popa'.