Camilo le pegó tremendo susto a sus papás en su llegada a Miami para el nacimiento de Índigo

La familia Montaner está en modo cuenta regresiva para recibir al nuevo integrante de 'la tribu'. La pancita de Evaluna se ve cada vez más a punto de reventar y el cantante colombiano Camilo Echeverry, futuro papá de Índigo, ha estado últimamente en Miami, lo cual indica que el parto será pronto pues en algunas entrevistas él había expresado que sólo trabajaría hasta unas semanas antes de que su bebé naciera.

Sin embargo, no sólo el clan Montaner se prepara, Lía Correa y Eugenio Echeverry, padres de Camilo, y Manuela Echeverry hermana del cantante, también están ansiosos por el gran encuentro con el que sería el primer nieto y sobrino de la familia. Es por eso, que los tres se trasladaron hasta Miami para el gran encuentro, pues está claro que ellos al igual que todos los seguidores y conocidos de la pareja, no quieren perderse ningún detalle de la llegada al mundo de esta criatura.

Publicidad

Es por eso que Camilo junto a Evaluna fueron a recibirlos al aeropuerto y como parte de la bienvenida, el cantante les hizo una broma, la cual compartió a través de la historias de su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

Justo cuando los padres de Camilo bajaban sus maletas con ayuda de su hermana, el cantante iba llegando junto a Evaluna en su camioneta apodada 'Romerito'; el cual emitió dos bocinazos muy fuertes que hicieron saltar del susto al señor Eugenio y la señora Lía, pues pensaron que los iban a atropellar. Evaluna junto a su esposo no pudieron evitar la risa ante la reacción.

Posteriormente, Camilo compartió otra historia donde le explicó a todos sus seguidores lo que había sucedido.

Publicidad

“Llegaron mis papás a Miami, y cuando los fui a buscar al aeropuerto y los asusté”, a lo que también agregó “Porque si uno tiene a sus papás y no los asusta, para qué los tiene”.